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Şırdanları depremzedeler için sattı

Seyyar satıcı olan Mustafa Güvel, yangına bir damla olsa bile su dökmek istediğini söyledi

27 Ocak 2020 21:20

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyyar satıcılık yapan esnaf, satıştan kazanacağı geliri Elazığ depremzedelerine bağışladı.

Şırdan satıcılığı yapan Mustafa Güvel isimli esnaf bugün tezgahını Elazığ depremzedeleri için açtı.

Sokak tezgahında şırdan satarak geçimini sağlayan Mustafa Güvel, "Elazığ’daki deprem bizi derinden etkiledi üzdü. Biz burada depremi çok az da olsa hissettik. Ona rağmen korkuya kapıldık. Bu depremi yaşayanların acısını çok iyi anlıyorum. Bu yüzden Elazığ’daki yangına bir damlada olsa bir su dökme amacıyla bugün tezgahımda kazandığım geliri bir kuruşuna dahi dokunmadan Elazığ’da ki kardeşlerime bağışlıyorum” şeklinde konuştu.

Güvel tezgahına da üzerinde, "Bugünkü gelirimiz Elazığ’daki kardeşlerimiz için” yazılı afiş astı. (İHA)

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