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Dünya

Sırbistan'la vizeler kalktı

Türkiye ile Sırbistan vatandaşlarının vizesiz dolaşımına ilişkin anlaşma 3 Aralık tarihinde yürürlüğe girdi.

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Türkiye ile Sırbistan vatandaşlarının vizesiz dolaşımına ilişkin anlaşma 3 Aralık tarihinde yürürlüğe girdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" 9 Ağustos Eylül 2010 tarih ve 2010/836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 2 Ekim 2010 tarih ve 27717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yürürlüğe giriş işlemlerinin karşılıklı olarak tamamlanan anlaşmanın uygulanmasına 3 Aralık 2010 tarihinden itibaren başlandığını belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Anlaşma uyarınca, her iki tarafın geçerli umuma mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) pasaport, denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi, geçici pasaport (Türk vatandaşlarına düzenlenen) ve seyahat belgesi hamili vatandaşları diğer taraf ülkesinde, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içinde doksan günü aşmayan bir süre için kalmak veya bu ülkeden transit geçmek için vize alma yükümlülüğünden muaf kılınmışlardır."

Anlaşma, her iki tarafın tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan vatandaşlarının, her altı ay içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerinde (transit geçişler dahil olama üzere) vizeden muaf olmalarını hükme bağlıyor.


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