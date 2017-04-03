T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vucic

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başbakan Aleksander Vucic kazandı.

03 Nisan 2017 13:40

Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada 47 yaşındaki muhafazakar politikacı Aleksander Vucic'in oyların yüzde 57'sini almayı başardığı belirtildi. Rakibi Sasa Yankoviç'in oy oranı ise yüzde 14.9'da kaldı. Diğer adayların tek haneli rakamlarda oy aldığı bildirildi. 6 milyon 700 bin seçmenin olduğu Sırbistan'da seçimlere katılım oranı yüzde 54'te kaldı.

Basın toplantısı düzenleyen Vucic, "Seçmenler Sırbistan'ın hangi istikamete gitmesi gerektiğini gösterdi" diye konuşarak ülkesinin AB dostu politikalarını sürdüreceğinin altını çizdi. Vucic, "Önemli olan kesin bir zafer, fark az değil" dedi. Vucic konuşmasında ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti. Vucic AB, ABD ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le iyi ilişkilere sahip bir politikacı olarak tanınıyor.

Muhalefet Batılı ülkeleri Vucic'in birçok anti demokratik adımlar atmasına izin vermekle suçluyor. Muhalefet Vucic'in muhalif medyayı susturduğu ve yargıyı etkilediğini ileri sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, HT/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SırbistanBaşbakan Aleksander VucicKomisyonuAleksander VucicSasa YankoviçVucicAlmanya Başbakanı Angela Merkel ABDAlmanya Başbakanı Angela MerkelBatılıDeutsche Welle Türkçe dpa HT/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24