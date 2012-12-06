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Dünya

Sırbistan'ın NATO büyükelçisi intihar etti

Sırbistan NATO büyükelçisi Branislav Milinkoviç Brüksel Havaalanı'nda çok katlı otoparktan atlayarak hayatını kaybetti

06 Aralık 2012 09:51

Sırbistan'ın NATO Büyükelçisi Branislav Milinkoviç, Brüksel Havaalanı otoparkındaki bir platformdan atlayarak intihar etti.

Sırp kaynaklar, NATO dışişleri bakanları toplantısı için gelen Sırp heyetini havaalanında karşılayan Milinkoviç'in 10 metre yükseklikten beton zemine atladığını belirtti.

Dün gece gerçekleşen olayda Milinkoviç'in intiharına Sırp Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik politikasından sorumlu müsteşarı Zoran Vujiç'in şahitlik ettiği bildirilirken, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, 52 yaşındaki büyükelçinin Milinkoviç'in öldüğünü doğruladı, ancak ayrıntı vermedi.

Sırbistan NATO üyesi olmasa da bağımsızlığını tanımadığı Kosova'daki NATO misyonu bağlamında İttifak'la yakın temas içinde bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi ve Milinkoviç'i ülkesinin büyük saygı duyulan bir temsilcisi olarak niteledi.

Eski gazeteci Milinkoviç'i intihara sürükleyen neden ise bilinmiyor.

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