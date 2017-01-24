Sırbistan'ın Kosova treni Sırpları bile rahatsız etti

Belgrad ile Kosova’nın Sırp nüfusunun yoğun biçimde yaşadığı Mitroviça arasında başlayan tren seferlerinin Sırpları rahatsız ettiği belirtildi.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, Kosova'da yaşayan Sırpların treni görene kadar memnun olduğu belirtilirken Rusya’dan alınan trenin iyi ve ucuz olmasına karşın Sırbistan'ın treni bir nakil aracı olarak değil, bir propaganda aracı olarak tasarlamasının tepkilere yol açtığı aktarıldı.

Gazeteci Nevena Radosavlyevic hem Sırpça hem de Arnavutça yazdığı yazısında, trenin dışında 20'den fazla dilde "Kosova Sırbistan’ındır" yazan, içinde dini objeler ve resimlerle yola çıkan treni eleştirdi ve "Bu, kışkırtmaktan ve bizleri zor duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz” görüşünü savundu.

Radosavlyevic şunları söyledi:

"İddianız ‘Kosova Sırbistan’ındır’ öyle mi? Peki de Sırbistan Cumhurbaşkanı neden Noel kutlaması için ‘bizim’ olan topraklara gelemedi? Neden gelmesi için izin gerekiyor? Neden Sırpça eserler Kosova topraklarında bulunmuyor? Ve neden Sırpların yaşadıkları bölgedeki eczaneler boş? Hani Kosova Sırplarındı? Bizimle alay etmeyin…"