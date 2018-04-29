Sırbistan'ın eşcinsel başbakanı Brnabic, Balkanlar'da onur yürüyüşüne katılan ilk başbakan oldu

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic bugün Belgrad'da düzenlenen yürüyüşe katılarak Balkan ülkelerinde bir eşcinsel onur yürüyüşüne katılan ilk başbakan oldu.

Bu yıl başbakanlık koltuğuna oturan Brnabic, Sırbistan'ın ilk kadın ve ilk eşcinsel başbakanı olmuştu.

Eski Yugoslav ülkesinde onur yürüyüşleri her zaman sorunsuz geçmiyordu.

Başkent Belgrad'da 7 yıl önce düzenlenen yürüyüşe eşcinsel karşıtı bir grubun saldırması nedeniyle çoğu polis 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

O tarihten itibaren 5 yıl boyunca onur yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmemişti.

2014'te tekrardan başlayan yürüyüşleri özel kuvvetler ve zırhlı araçlar korumuştu.

Öte yandan Ortdoks Kilisesi yürüyüşü kınadı. Bazı sivil toplum örgütleri de son yıllarda yürüyüşe katılan bazı kişilerin işlerini kaybettiğini bildirdi.

Bu yıl göreve başlamasının ardından cinsel yöneliminin gündeme gelen Brnabic, tartışmalara "Bu neden önemli ki?" diye tepki göstermişti.

Bugünkü yürüyüşün ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Brnabic, "Sırbistan farklılıklara saygı duyar. Bugün benim vermek istediğim mesaj budur. Sırp hükümeti tüm vatandaşları için buradadır ve tüm vatandaşlarının haklarını koruyacaktır" dedi.

Pek çok Sırp geleneksel görüşlerini değiştirmese de bu yıl yürüyüşe karşı düzenlenen protestoya çok az kişi katıldı. Onur yürüyüşünü protesto edenlerin ellerinde Ortodoks sembolleri ve Rus bayrakları vardı.

Başbakan Brnabic, Sırbistan'ın son yıllarda "özgürlüklerin sınırlarını genişletmesi" olarak tanımladığı ilerlemeyi öven bir konuşma yaptı.

Yürüyüşe katılanlar, Brnabic'in eşcinsel evliliğini de yasallaştırmasını umuyor.

Sırbistan Avrupa Birliği aday ülkesi olarak AB ile katılım müzakereleri yürütüyor.

Fakat AB Sırbistan'ın, lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel hakları da dahil olmak üzere azınlık haklarını geliştirmesi gerektiğini söylüyor.