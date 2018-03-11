Sırbistan'dan sözde Ermeni soykırımı tasarısına ret

Enis Tabak / Priştine, 11 Mart (DHA) - Sırbistan\'da 1915 yıllarında gerçekleştiği iddia edilen sözde ermeni soykırımı, Sırbistan meclisinden geçmedi.

Sırbistan’ın muhalefet partisi Liberal Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkoviç’in önerisi ile meclis gündemine taşınan oylamada söz konusu soykırıma 139 milletvekili \'hayır\' oyu verirken, 7 milletvekili \'evet\' dedi.

Son olarak 2010 yılında sözde Ermeni soykırımını kabul etmek isteyen parti Sırp Radikal Partisi de teklifi sunmuş, fakat kabul edilmemişti.



Fotoğraflı