Sırbistan'daki seçimlerde yapılan harcamanın 74 milyon euroyu geçtiği iddiası

Sırbistan'da bir demokratik kitle örgütü, seçimler için devlet bütçesinden yapılan harcamaların 74 milyon euroyu geçtiğini ve harcamaların yüzde 60'ından fazlasıyla gereksiz anketlerin yapıldığını öne sürdü.

Sol'da yer alan habere göre, Sırbistan'da Nacionalna Koalicija za Decentralizaciju isimli bir demokratik kitle örgütü bugün yaptığı açıklamada, ülkenin 2012 yılından bu yana başkanlık ve parlamento seçimlerine 74.4 milyon euro harcadığını iddia etti.

Bırn'a konuşan Jovana Strahiniç isimli bir NKD yetkilisi, "Ülkedeki istikrarlı duruma rağmen erken seçimler yapıldı" diyerek, 2012'den bu yana devlet yönetiminin sorunsuz işlediğini ve hükümetin parlamentoda istikrarlı bir çoğunluğa sahip olduğunu belirtti.

Sırbistan'daki 2 Nisan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, ülkede son beş yıldaki beşinci genel seçim olduğu biliniyor.

NKD raporuna göre, son beş yıl içinde yapılan parlamento seçimlerinin her birine aynı miktarda bütçe ayrıldığı için Sırbistan parlamentosu neredeyse iki yıl işleyebildi. Seçimlere ilişkin yapılan resmi açıklamalarda ana konu, Sırbistan'ın Avrupa Birliği yolunda yaptığı reformların devamı veya hızlanmasıydı.

NKD yetkilisi Strahiniç, "Ancak son seçimler, diğerlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Sırbistan Yıllık İlerleme Raporlarında yer alan reformları yavaşlattı" dedi.

Strahinic'e göre, 2012 ve 2014 seçimleri, 11 aylık yasaların kabul edilmesinde gecikmeye neden oldu.