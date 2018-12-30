Sırbistan'da Vucic karşıtı gösteriler dördüncü haftasında

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e karşı düzenlenen protesto gösterileri dördüncü haftasında da devam etti. Başkent Belgrad'da Cumartesi akşamı bir araya gelen binlerce protestocu "Hırsız Vucic” sloganları eşliğinde ve "Yalanlara son” pankartları taşıyarak barışçıl bir şekilde gösterilerini gerçekleştirdi.

Fransız haber ajansı AFP'nin verdiği rakama göre 25 bin gösterici, Vucic yönetimi altında azaldığını belirttikleri demokratik özgürlükler için yürüdü. Gösteriye katılanlar basın özgürlüğü talep ederken, gazetecilere ve muhalif siyasetçilere yapılan saldırıların da son bulmasını istedi.

Hükümete muhalif olanlar Cumhurbaşkanı Vucic'in medya üzerinde sıkı bir denetiminin olduğunu, muhaliflerin sesini kıstığını ve partisinin rüşvet aldığını iddia ederken, Vucic bu iddiaları reddediyor. Protestolar sırasında hükümet yanlısı Studio B TV isimli televizyon kanalına konuşan Vucic, muhalefetin isteklerini dinlemeye açık olduğunu söyledi.

Bu hafta dördüncü kez düzenlenen gösterilerin ilki, bir muhalefet liderinin Kasım ayında siyah kıyafetli bir grup tarafından dövülmesinin ardından başladı. Saldırı Cumhurbaşkanı Vucic tarafından da kınansa da muhalefet, yaptığı açıklamalarla ülkeyi şiddet iklimine sürüklemekle suçladığı Vucic ve iktidardaki partisini bu saldırıdan sorumlu tutuyor.

rtr,AP,AFP/DÇÜ,BW

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