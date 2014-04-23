Sırbistan'da toplu mezar şüphesi



1998 - 1999 yılları arasındaki Kosova Savaşı sırasında öldürülen Arnavutlara ait en az 250 cesetin gömülü olduğuna inanılan bir alanda kazı çalışması başlatıldı.

Sırp Hükümeti sözcüsü Velijko Odalovic, Sırbistan - Kosova sınırında bulunan Rudnica köyündeki kazı çalışmasının tahminen 60 gün sürecğini belirtti.

Kazının başlayabilmesi için söz konusu arazideki bir evin yıkılmasının gerektiği kaydediliyor.

Yakın bir başka bölgedeki sitede de benzer bir kazı yapılmış, fakat cesede rastlanmamıştı. Uluslararası

Barış Gücü ise, Sırpların toplu mezarın gerçek yerini gizlediğini tahmin ediyor.

Sırp güvenlik güçleri ve Kosovalı ayrılıkçılar arasında meydana gelen çatışmada öldürülen 10 bin kişiden yüzlercesinin cesedi vahşetin kanıtlarını ortadan kaldırmak için Sırbistan'a nakledilmişti.

Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.