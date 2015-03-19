Sırbistan'da Srebrenitsa operasyonu



Belgrad Savcılığı tarafından verilen bilgiye göre, Srebrenitsa katliamına karıştığı saptanan yedi kişi gözaltına alındı. Zanlıların onlarca kişiyi bizzat öldürdüğü, yüzlerce kişinin ölüm emrini verdiği belirtildi.

Yakalananlar arasında emekli subaylar Nedelyko Milidragoviç ve Aleksa Goliyanin de bulunuyor. Yüksek tirajlı "Blic" gazetesi ise gözaltı sayısını sekiz olarak bildirdi.

Operasyon, Belgrad ve Saraybosna savcılıklarının işbirliğinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

'Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık dramı'

Bosna Savaşı sırasında Sırp birlikleri tarafından 1995 yılında Srebrenitsa'da yaklaşık 8 bin Müslüman erkek öldürülmüştü. Srebrenitsa Katliamı'nın baş sorumlusu olarak görülen Ratko Mladiç ise Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmaya devam ediyor.

Katliam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa topraklarında yaşanan en büyük insanlık dramı olarak görülüyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslovya'da işlenen savaş suçları için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde Sırp Ordusu'nun üst düzey yetkilileri yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.