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Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan'da seçimleri AB yanlısı parti kazandı

Sırbistan'daki erken seçimleri, Başbakan Aleksandar Vuçiç'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. AB yanlısı partinin yeni hükümeti Sosyalistler ile birlikte kurması bekleniyor.

25 Nisan 2016 14:46


Resmi olmayan verilere göre AB yanlısı ve muhafazakar Sırp İlerleme Partisi (SNS), oyların yarıya yakınını kazandı. İkinci sırada yüzde 11,6 oy oranıyla Sosyalist Parti, üçüncü sırada ise aşırı sağcı Sırp Radikal Partisi (SRS) yer aldı.

Vuçiç: 'Demokrasiye ve Avrupa bütünleşmesine destek'

46 yaşındaki Başbakan Aleksandar Vuçiç, ekonomik reformlar ve AB üyelik müzakereleri için hükümetinin hareket alanını güçlendirmek üzere erken seçime gitme kararı almıştı. Vuçiç'in yeni hükümeti Sosyalistler ile birlikte kurması bekleniyor.
Vuçiç, zafer konuşmasında, "Sandıktan çıkan sonuçlar demokrasiye, diplomatik çabalara ve Avrupa bütünleşmesine destektir" ifadelerini kullandı.
Rusya yanlısı SRS

BM'ye bağlı Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçu işlediği iddiasıyla yargılanan SRS lideri Vojislav Seselj, geçen ay beraat etmişti. SRS, AB yerine Rusya ile daha yakın ilişkiler kurulması gerektiğini savunuyor.

Sırbistan ekonomisi yavaş yavaş resesyondan çıkıyor. İşsizlik oranı yüzde 18 dolayında seyrediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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