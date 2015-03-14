Sırbistan'da hasta bebeği taşıyan helikopter düştü; 7 ölü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarında 5 günlük hasta bir bebeği taşıyan askeri helikopter düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Rus üretimi askeri helikopter bilinmeyen bir nedenle Belgrad yakınlarındaki bir ovaya düştü. Kazada aralarında hasta bebek, pilot Ömer Mehiç, 3 mürettebat ile doktor ve hemşirenin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Müslümanların yasadığı Novi Pazar şehrinden Ademoviç ailesinin hasta bebeğini taşıyan Rus üretimi Mİ-17 tipi askeri helikopterin Belgrad’a uçuşu sırasında düştüğü açıkladı. Dün gece 22:31 sularında meydana gelen kazada kurtulanın olmadığı ifade edildi. 7 kişinin ölümü nedeniyle Sırbistan hükümeti bir günlük yas ilan etti.