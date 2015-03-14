T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sırbistan'da hasta bebeği taşıyan helikopter düştü; 7 ölü

Belgrad'da 5 gümlük bir bebeği taşıyan helikopter düştü, hasta bebek, pilot, 3 mürettebat ile doktor ve hemşirenin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti

14 Mart 2015 20:27

Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarında 5 günlük hasta bir bebeği taşıyan askeri helikopter düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Rus üretimi askeri helikopter bilinmeyen bir nedenle Belgrad yakınlarındaki bir ovaya düştü. Kazada aralarında hasta bebek, pilot Ömer Mehiç, 3 mürettebat ile doktor ve hemşirenin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Müslümanların yasadığı Novi Pazar şehrinden Ademoviç ailesinin hasta bebeğini taşıyan Rus üretimi Mİ-17 tipi askeri helikopterin Belgrad’a uçuşu sırasında düştüğü açıkladı. Dün gece 22:31 sularında meydana gelen kazada kurtulanın olmadığı ifade edildi. 7 kişinin ölümü nedeniyle Sırbistan hükümeti bir günlük yas ilan etti. 

ETİKETLER

sırbistanhelikopterkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24