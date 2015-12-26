Sırbistan’da dev yolsuzluk operasyonu



Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında çok sayıda devlet kuruluşu müdürü, belediye başkanları ve iki eski içişleri bakanlığı çalışanı bulunuyor.

Şahıslar 2004 yılında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanarak yaklaşık 100 milyon euroyu zimmete geçirmekle suçlanıyor. Stefanovic'in verdiği bilgilere göre yaklaşık 20 farklı davada kara para aklama, sahte bilirkişi raporu düzenlenmesi gibi çeşitli suç işlemleri soruşturma kapsamına alındı.

İçişleri Bakanı Stefanovic gözaltına alınan eski bakanın ismini açıklamadı ancak isminin baş harflerinin S.M olduğunu söyledi. Sırp gazetesi Blic haberinde şahsın eski ticaret bakanı Slobodan Milosavljevic olduğunu yazdı. Milosavljevic 2003 yılında öldürülen başbakan Zoran Dindic'in kabinesinde yer almış ve aynı zamanda Sırbistan ticaret odasının da başkanlığını yürütümüştü.

Medyada yer alan haberlere göre Sırp yolsuzlukla mücadele makamının eski başkanı Zorana Markovic ve birçok bakan yardımcısı da gözaltına alınan isimler arasında.

Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovic'in açıklamasına göre operasyon ülkede şimdiye kadar yolsuzluk ve mali suçlar kapsamında yapılmış en büyük operasyon olma niteliği taşıyor.