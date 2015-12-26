T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan’da dev yolsuzluk operasyonu

Sırbistan’da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında eski bir bakanın da olduğu 79 kişi gözaltına alındı.

26 Aralık 2015 17:59


Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında çok sayıda devlet kuruluşu müdürü, belediye başkanları ve iki eski içişleri bakanlığı çalışanı bulunuyor.

Şahıslar 2004 yılında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanarak yaklaşık 100 milyon euroyu zimmete geçirmekle suçlanıyor. Stefanovic'in verdiği bilgilere göre yaklaşık 20 farklı davada kara para aklama, sahte bilirkişi raporu düzenlenmesi gibi çeşitli suç işlemleri soruşturma kapsamına alındı.

İçişleri Bakanı Stefanovic gözaltına alınan eski bakanın ismini açıklamadı ancak isminin baş harflerinin S.M olduğunu söyledi. Sırp gazetesi Blic haberinde şahsın eski ticaret bakanı Slobodan Milosavljevic olduğunu yazdı. Milosavljevic 2003 yılında öldürülen başbakan Zoran Dindic'in kabinesinde yer almış ve aynı zamanda Sırbistan ticaret odasının da başkanlığını yürütümüştü.

Medyada yer alan haberlere göre Sırp yolsuzlukla mücadele makamının eski başkanı Zorana Markovic ve birçok bakan yardımcısı da gözaltına alınan isimler arasında.

Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovic'in açıklamasına göre operasyon ülkede şimdiye kadar yolsuzluk ve mali suçlar kapsamında yapılmış en büyük operasyon olma niteliği taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SırbistanBakanı Nebojsa StefanovicBakanı StefanovicS.MBlicSlobodan MilosavljevicZoran DindicSırpZorana MarkovicWelle Türkçe AFP DPA Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24