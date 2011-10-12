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Dünya

Sırbistan'a adaylık, Karadağ'a müzakere önerildi SARAYBOSNA/BELGRAD (A.A)

12 Ekim 2011 22:15

-Sırbistan'a adaylık, Karadağ'a müzakere önerildi SARAYBOSNA/BELGRAD (A.A) - 12.10.2011 - AB Komisyonu'nca bugün yayımlanan ilerleme raporunda, Güneydoğu Avrupa'daki ülkelerden Sırbistan'a AB'ye adaylık statüsü, Karadağ'a ise müzakere tarihinin belirlenmesi önerildi. AB Komisyonu raporunda, Sırbistan'ın adaylık statüsü için hazır olduğu, ancak müzakerelerin başlamasının Kosova ile diyaloğa ve Kuzey Kosova'daki durumun normalleşmesine bağlı olduğu ifade edildi. Avrupa'nın en çok aranan savaş suçlusu Ratko Mladiç ve eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarından aranan Goran Haciç'i Lahey'deki mahkemeye sevk eden Sırbistan'ın bu konudaki çabalarının övüldüğü raporda, AB üyesi olan ülkelerin Sırbistan'ın adaylık statüsünü onayladığı takdirde bu ülkenin müzakere tarihinin belirlenmesi için Kosova'yla ilgili durumunun normalleşmesi yönünde bir dizi talebi yerine getirmesi gerekeceği vurgulandı. AB Komisyonu'nun raporunda, Karadağ'ın organize suçlarla mücadele ve ayrılıkçılığın önlenmesi konusunda ilerleme göstermesinden övgüyle bahsedildi. Raporda, bu ülkeye müzakere tarihinin belirlenmesi için öneride bulunuldu. -Bosna Hersek'e olumsuz not- AB Komisyonu'nun raporunda yer alan bir başka Güneydoğu Avrupa ülkesi Bosna-Hersek oldu. Raporda, Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında AB'ye adaylık statüsü için başvurmayan tek ülke olan Bosna Hersek'te 3 Ekim 2010'da genel seçimlerin yapılmasına karşın, bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen merkezi hükümetin kurulamamasına eleştiri getirildi. Bosna Hersek'in reform sürecinin ''çok sınırlı'' olduğu ifade edilen raporda, seçimlerden 1 yıl sonra hükümetin kurulamamasının ülkede yapılması gereken ''anahtar reformları'' da engellediğine işaret edildi. Raporda Bosna-Hersek'in anayasasını insan haklarına uygun hale getirmesi gerektiğine vurgu yapıldı. AB Komisyonu'nun raporunda ülkede yaşayan Sırp, Boşnak ve Hırvatlar'ın yanı sıra, diğer azınlıkların da seçimlerde aday olabilmelerine yol açacak değişikliklerin yapılması gerektiğine işaret edildi.

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