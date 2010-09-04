Sırbistan ve İspanya çeyrek finalde

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Ivkovic: Galip geldiğimiz için mutluyum

Vrankovic: İyi başladık, devamını getiremedik

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tur maçında Hırvatistan'ı 73-72 yenen Sırbistan, çeyrek finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk 1 dakika 14 saniyesinde Krstic ve Bjelica'nın basketleriyle 5-0 öne geçen Sırbistan'a, Hırvatistan, Banic ve Bogdanovic'in basketleriyle karşılık verince 3. dakika içinde 5-5 eşitlik oldu. Maçın 4. dakikasında Ukic'in basketiyle ilk kez öne geçen Hırvatistan, bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele aldı ve Ukic, Banic ve Bogdanovic'in basketleriyle farkı açmaya başladı. Hırvatlar, periyodun bitimine 15 saniye kala Loncar'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı ve ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.İkinci periyoda kötü başlayan Hırvatistan, hücumda sayı bulmakta zorlanırken, bu periyodun ilk 6 dakika 22 saniyesinde sadece 2 sayı üretebildi. Sırbistan, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında pota altından Perovic ile bulduğu sayılarla 6 dakikada 10-2'lik bir seri yakaladı ve devrenin bitimine 3 dakika 59 saniye kalan 29-29 eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Popovic ile sayılar bulan Hırvatistan, ilk yarıyı 36-34 önde tamamladı.İkinci yarının başında Rasic'in 3 sayılık basketiyle öne geçen (37-36) Sırbistan, 25. dakikayı da 43-42 önde geçti. Hırvatistan, periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala Loncar'ın basketiyle (48-47) öne geçerken, Sırbistan, karşılaşmada ilk basketini kaydeden Teodosic'in, bitime 53 saniye kala attığı 3 sayılık basketle (52-50) yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve Macvan'ın sayısıyla son periyoda da 54-50 önde girdi.Son periyotta Sırbistan, Macvan'ın 3 sayılık basketiyle 34. dakika içinde farkı 7 sayıya (64-57) çıkardı. Hırvatistan, Popovic ile bulduğu sayılarla farkın daha da açılmasına izin vermezken, Sırbistan, Velickovic'in basketiyle son 1 dakika 52 saniyeye 67-61 önde girdi.Çekişmeli geçen maçın son anlarında Popovic ile sayılar bulan Hırvatistan, bitime 15 saniye kala bu oyuncunun faul atışından bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya (70-69) indirdi. Sırbistan hücumunda Rasic top kaybı yapınca, Hırvatistan hücumunda Popovic, kendisine yapılan faulde 1 sayı buldu ve (70-70) eşitliği sağladı.Hemen mola alan Sırbistan, orta sahadan oyuna başlarken, Hırvat oyuncularının bir anlık dalgınlığında boş kalan Rasic, bitime 9 saniye kala skoru 72-70'e getirdi. Karşılaşmada bitime 5 saniye kala Popovic, 2 faul atışını da sayıya çevirerek, yeniden beraberliği (72-72) sağladı. Ancak bitime 1 saniye kala Sırbistan hücumunda Kus, Rasic'e faul yapınca bu oyuncu faul atışlarından birini sayıya çevirdi ve Sırbistan karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tur maçında Hırvatistan'ı yenerek çeyrek finale yükselen Sırbistan Milli Takımı'nın baş antrenörü Dusan Ivkovic, zor bir maçın ardından galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.Ivkovic, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, harika bir takım karşısında 40 dakikayı çıkarmanın zor olduğunu belirterek, ''Hırvatları kutluyorum. Özellikle 1. periyotta zorlandık. Bu genç takımla böyle bir zafer elde etmek çok önemli. Galip geldiğimiz için mutluyum'' dedi.Bir gazetecinin Krstic'e verilen ceza ile ilgili sorusu üzerine Ivkovic, ''Bu konuda konuşmak istemiyorum. O iyi bir çocuk ve düzgün bir karakteri var. 3 maç oynamadı'' diye konuştu.Sırp oyuncu Milan Macvan ise kendileri için harika bir sonuç olduğunu ifade ederek, ''Çünkü iyi oynamadık. Çeyrek finalde umuyorum daha iyi olacağız'' dedi.Hırvatistan Milli Takımı Başantrenörü Josip Vrankovic de maça iyi başladıklarını, ancak devamını getiremediklerini söyledi.Vrankovic, iyi oynadıklarını ancak bir sayıyla maçı kaybettiklerini ifade ederek, ''O kadar hazırlanmanın sonucu bu olmamalıydı. İyi başladık, ancak devamını getiremedik'' dedi.Vrankovic, 5-6 yeni oyuncuyla şampiyonada mücadele ettiklerini vurgulayarak, ''Burada asıl amacımız nasıl oynadığımızı göstermekti. Sonuçta bu bir spor. Böyle sonuçlar olur. Buraya geldiğimizde iyi oynayıp, 2. tura çıkmak istediğimizi söylemiştim. Bunların hepsini yaptık. Böyle kaybetmek insanı üzmez umutlandırır'' diye konuştu.Hırvat oyuncu Kresimir Loncar ise 1 sayıyla kaybetmenin çok kötü olduğunu, maç içinde savunmada sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.