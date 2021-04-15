Sırbistan, Sputnik V aşısı üretmeye başladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'nin üretiminin Sırbistan'daki Torlak Enstitüsü'nün tesislerinde başladığını, ileride aşının bölgedeki diğer ülkelere de ihraç edilebileceğini duyurdu.

RDIF'ten yapılan açıklamada, "RDIF ve Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü, Rus Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Sırbistan'daki üretimine başlandığını duyuruyor. Böylelikle Sırbistan, Sputnik V'yi üretecek olan Güney Avrupa'daki ilk ülke oldu. Sırbistan'daki üretim en titiz standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 'aşının ileride bölgenin diğer ülkelerine de ihracatının mümkün olacağı' vurgulandı.