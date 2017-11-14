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Dünya

Sırbistan, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Kasım (DHA) – Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç, Sırbistan’ın AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmayı ve NATO üyesi olmayı planlamadığını belirtti

14 Kasım 2017 13:25

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Kasım (DHA) – Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç, Sırbistan’ın AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmayı ve NATO üyesi olmayı planlamadığını belirtti.
Rus gazetesi İzvestiya’ya konuşan Daçiç, ”Dahası Rusya’ya uygulanan yaptırımların bir an önce kaldırılacağını ümit ediyoruz. Sırbistan AB’ye girmek istiyor ancak milli çıkarlarımıza karşı hiç bir zaman çıkmayacağız ve dostlarımıza yaptırımları uygulamayacağız” derken, Sırbistan’ın nötr olmaya devam edeceğini dile getirerek, ”NATO, Kosova’da yaşayan Sırpların korunması için gereken bir araç. Fakat bizim Rusya, AB ve ABD ile işbirliği yaptığımızı da unutmayın” dedi.
Bilindiği üzere geçen hafta AB Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker Sırbistan’ın 2025 yılına kadar AB’ye kabul edileceğini kaydetmişti.

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