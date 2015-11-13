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Dünya

Sırbistan: Rusya ile ilişkilerimiz nedeniyle AB İlerleme Raporu'ndaki dış politika notumuzu düşürdüler

"Rusya'yla ilişkilerimiz olmasaydı, Sırbistan dış politikası için 5 üzerinden 3 değil, 5 alırdı"

13 Kasım 2015 23:16

Sırbistan Başbakanı Aleksandr Vuçiç, Rusya'yla ilişki halinde olmaları nedeniyle Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporunda dış politika puanlarının düşürüldüğünü belirtti.

Sputnik radyosuna konuşan Sırbistan Başbakanı Aleksandr Vuçiç, "Rusya'yla ilişkilerimiz olmasaydı, Avrupa Komisyonu'nun raporunda Sırbistan dış politikası için 5 üzerinden 3 değil, 5 alırdı. Sırbistan hükümeti, ben başındayken, Rusya'ya yaptırım kararı almaz" dedi. 

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Verdiği destek için Rusya'ya minnettar olduklarını söyleyen Sırp Başbakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetiyle iyi ilişkilerin gelecekte de süreceğini vurguladı.

Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'nin Avrupa standartlarına yakınlaşmadaki ilerlemeye ile ilgili yıllık raporunu açıklamıştı. Ülkelerin başarıları 5 üzerinden değerlendirilmişti. İlerlemenin başlıca kriterleri olarak hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarının durumu gösteriliyor.

Raporda, Sırbistan'a dış politikasını AB'nin açıklamaları ve Avrupa Konseyi'nin kararları ile daha uyumlu hale getirmesi öneriliyor.

 

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