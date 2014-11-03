Sırbistan raportörü McAllister



Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili eski başbakanı David McAllister, gelecek beş yıl boyunca Avrupa Parlamentosu'nun Sırbistan raportörü olarak görev yapacak. Yaklaşık bir yıldır Avrupa Parlamentosu üyesi olan McAllister, “Gelecek hafta ilk kez raportör olarak bölgede bulunarak, ülke hakkında kendi kanaatimi oluşturabilecek olmam beni sevindiriyor” dedi. McAllister, son ilerleme raporunun Sırbistan'ın iyi yolda olduğunu gösterdiğini söyledi ve Sırbistan'ın Batı Balkanlar'daki aday ülkeler için öncü rolü olduğunu da vurguladı. McAllister, olumlu görüşlerini ifade ettikten sonra ise gelecek beş yıl içerisinde AB'ye yeni üye kabul edilmeyeceğinin altını çizdi. Parlamenter, şu ana kadar hiçbir aday ülkenin üyelik için gereken koşulları yerine getirmediğini ifade etti.

Sırbistan'ın AB'ye tam üyelik müzakereleri için taraflar ocak ayında masa başına oturmuştu. Sırbistan'ın, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp azınlıkla ilgili sorunun çözümü yönünde adım atmasının ardından müzakereler başlatılmıştı. Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.