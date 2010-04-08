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Dünya

Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacak

Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Kosova’nın bağımsızlığının "Sırbistan’ın asla geçmeyeceği kırmızı bir hat olduğunu" ifade ett

08 Nisan 2010 03:00

T24- Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Kosova’nın bağımsızlığını asla tanımayacaklarını belirtti.


Tadiç, Sırbistan’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg ile yaptığı görüşmede, Kosova’nın bağımsızlığının "Sırbistan’ın asla geçmeyeceği kırmızı bir hat olduğunu" ifade etti.


Sırp lider, ayrıca Amerikalı yetkiliye "iki tarafta da kaybedenin ya da kazananın olmadığı bir çözüm bulunmasında ısrar ettiklerini" kaydetti.


Kosova, Sırbistan’dan bağımsızlığını 2008 yılında ilan etmişti. ABD ve birçok Avrupa ülkesi Kosova’yı tanırken, Moskova yönetimi Belgrad’ın tarafını tutuyor.


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg, Balkan turunu Kosova ile tamamlayacak.

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