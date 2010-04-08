Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacak

T24-



Tadiç, Sırbistan’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg ile yaptığı görüşmede, Kosova’nın bağımsızlığının "Sırbistan’ın asla geçmeyeceği kırmızı bir hat olduğunu" ifade etti.



Sırp lider, ayrıca Amerikalı yetkiliye "iki tarafta da kaybedenin ya da kazananın olmadığı bir çözüm bulunmasında ısrar ettiklerini" kaydetti.



Kosova, Sırbistan’dan bağımsızlığını 2008 yılında ilan etmişti. ABD ve birçok Avrupa ülkesi Kosova’yı tanırken, Moskova yönetimi Belgrad’ın tarafını tutuyor.



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg, Balkan turunu Kosova ile tamamlayacak.