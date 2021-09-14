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Dünya

Sırbistan, kamuya Kiril alfabesini zorunlu kılmaya; kurumsal iletişimlerinde kullanan özel şirketlere vergi indirimi yapmaya hazırlanıyor

14 Eylül 2021 15:04

T24 Dış Haberler

Sırbistan'da milletvekilleri, 15 Eylül'de kamu şirketlerinin kurumsal iletişimlerinde Kiril alfabesi kullanmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yasa kapsamında aynı politikayı uygulayan özel şirketlere de vergi indirimi yapılacak. 

Balkan Insight'ın aktardığına göre yasa, Latin alfabesi yerine Kiril alfabesinin korunması hedefiyle geçirilecek.

Sırbistan'da iktidarda olan 'İlericiler', ülkenin 'ulusal kimliğini korumak için' daha önce de benzer politikalar yürürlüğe sokmuştu.

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