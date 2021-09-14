Sırbistan, kamuya Kiril alfabesini zorunlu kılmaya; kurumsal iletişimlerinde kullanan özel şirketlere vergi indirimi yapmaya hazırlanıyor

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Sırbistan'da milletvekilleri, 15 Eylül'de kamu şirketlerinin kurumsal iletişimlerinde Kiril alfabesi kullanmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yasa kapsamında aynı politikayı uygulayan özel şirketlere de vergi indirimi yapılacak.

Balkan Insight'ın aktardığına göre yasa, Latin alfabesi yerine Kiril alfabesinin korunması hedefiyle geçirilecek.

Sırbistan'da iktidarda olan 'İlericiler', ülkenin 'ulusal kimliğini korumak için' daha önce de benzer politikalar yürürlüğe sokmuştu.