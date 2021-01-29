"Sırbistan'ın Me Too hareketi": Ünlü Sırp oyuncu, yönetmen tecavüzünü ifşa etti, kampanya başlattı!

Sırp oyuncu Miléna Radulovic, 68 yaşındaki yönetmen Miroslav Aleksić'in kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. Radulovic'in açıklaması sonrası Sırbistan'da binlerce kadın “Nisi sama/Yalnız değilsin” başlığı altında sosyal medyada kampanya başlattı.

L'Humanite haber sitesinin aktardığına göre, 25 yaşındaki oyuncu Miléna Radulovic geçen hafta bir söyleşide ünlü Sırp yönetmen Miroslav Aleksić'in dokuz yıl önce kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. Radulovic, yönetmen Aleksić'in o dönem kendisinin öğretmeni olduğunu ve ofisine gittiğinde olayın yaşandığını söyledi.

Radulovic'in anlattığı olay Sırbistan'da yüzlerce kadının sosyal medya üzerinden desteklerini açıklamasına yol açtı. Sırbistan'ın "Me Too" olayı olarak nitelendirilen kampanyada kadınlar Radulovic'e "Nisi sama/Yalnız değilsin" dedi.

Sırbistan Kültür Bakanı Maja Gojkoviç, oyuncu Miléna Radulovic'i cesaretinden dolayı tebrik ederken yaşananları Sırbistan’ın Harvey Weinstein davası olarak nitelendirdi. Bakan Gojkoviç, ”Milena'ya, acı ve işkenceye maruz kalan diğer tüm kadınlara büyük destek veriyorum. Bu konu hakkında konuşma cesaretleri ve kararlılıkları için olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Me Too nedir?

Me Too hareketi ilk olarak ABD'de ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu kadınların öne çıkarak yaşananları anlatmasıyla başladı. Kısa süre içinde pek çok kadının ifşalarda bulunduğu hareket dünyanın farklı ülkelerinde, farklı meslek gruplarında yayıldı.