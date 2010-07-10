Sırbistan ile vizeler kaldırılıyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü yapacağı Sırbistan ziyareti öncesi Sırbistan Meclisi, Türkiye ile Sırbistan arasında vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik karar aldı.



Çalışma ve Sosyal Bakanı Boşnak asıllı olan Rasim Lyayiç’in girişimi doğrultusunda Sırbistan hükümetinin Türkiye’ye var olan vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilmesi, Başbakan Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti öncesi iki ülke arasındaki ilişkiler açısında olumlu etki etmesi bekleniyor.



Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanacak olan vize uygulamasının kaldırılması protokolüyle Türkiye’ye vize uygulamayan ülke sayısı 62’ye yükselmiş olacak.

