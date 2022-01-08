Sırbistan Dışişleri Bakanlığı: Djokovic, küçük düşürülmek için Avustralya'ya getirildi

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Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Covid aşısı olmadığı için ülkeye alınmayan tenisçi Novak Djokovic'in, "Küçük düşürmek amacıyla kandırılarak Avustralya'ya getirildiğini" iddia etti.

34 yaşındaki Sırp raket, vize iptali kararına yaptığı itirazın sonucu çıkana kadar Melbourne'da göçmenlerin tutulduğu bir otelde tutuluyor.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırp halkı güçlü bir şekilde Djokovic'in kendi isteği dışında bir siyasi oyunun kurbanı olduğuna ve küçük düşürülmesi hedefiyle kandırılarak Avustralya'ya getirildiğine inanıyor" denildi.

Açıklamada, "Novak Djokovic bir suçlu, terörist veya yasa dışı göçmen değil; ancak Avustralyalı yetkililer kendisine böyle davrandı" denildi.

Sırbistan Parlamentosu Başkanı Ivica Dacic de tenis yıldızının "acınası bir siyasi tacize maruz kaldığını" söyleyerek, "Dünyada herhangi bir ülke bırakın onun turnuvada oynamasına izin vermeyi; hiç düşünmeden vatandaşlık verirdi" dedi.