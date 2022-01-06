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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Novak Djokovic'in Avustralya'ya alınmamasına tepki gösterdi: Siyasi cadı avı!

Koronavirüs'e karşı aşı yaptırmayan tenis yıldızı Djokovic, Avustralya'ya giremedi

06 Ocak 2022 15:08

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Koronavirüs aşısı olmadığı için Avustralya’dan sınır dışı edilen tenisçi Novak Djokovic’in “siyasi cadı avının kurbanı” olduğunu iddia etti.

Teniste dünya bir numarası Novak Djokovic, Koronavirüs aşısı olmadığı için Avustralya’ya kabul edilmedi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Açık’a aşısız kabul edilemeyeceğini hatırlatarak “Kural kuraldır” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, yaşananlara tepki göstererek başka tenisçilerin tıbbi mazeretle ülkeye kabul edildiğini iddia etti.

Vučic şöyle devam etti: “Fair play olmayan, Novak’a karşı yürütülen siyasi cadı avıdır. Avustralya Başbakanı dahil herkes, kurallar herkese uygulanıyormuş gibi davranıyor” dedi.

Vučić, Sırbistan’ın Avustralya Büyükelçisi’ne iki kere ulaştığını ve Sırbistan Başbakanı Ana Brabic’in Avustralyalı yetkililerle görüşeceğini söyledi.

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