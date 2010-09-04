-SIRBİSTAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tur maçında Hırvatistan'ı 73-72 yenen Sırbistan, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk 1 dakika 14 saniyesinde Krstic ve Bjelica'nın basketleriyle 5-0 öne geçen Sırbistan'a, Hırvatistan, Banic ve Bogdanovic'in basketleriyle karşılık verince 3. dakika içinde 5-5 eşitlik oldu. Maçın 4. dakikasında Ukic'in basketiyle ilk kez öne geçen Hırvatistan, bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele aldı ve Ukic, Banic ve Bogdanovic'in basketleriyle farkı açmaya başladı. Hırvatlar, periyodun bitimine 15 saniye kala Loncar'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı ve ilk periyodu 27-19 önde tamamladı. İkinci periyoda kötü başlayan Hırvatistan, hücumda sayı bulmakta zorlanırken, bu periyodun ilk 6 dakika 22 saniyesinde sadece 2 sayı üretebildi. Sırbistan, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında pota altından Perovic ile bulduğu sayılarla 6 dakikada 10-2'lik bir seri yakaladı ve devrenin bitimine 3 dakika 59 saniye kalan 29-29 eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Popovic ile sayılar bulan Hırvatistan, ilk yarıyı 36-34 önde tamamladı. İkinci yarının başında Rasic'in 3 sayılık basketiyle öne geçen (37-36) Sırbistan, 25. dakikayı da 43-42 önde geçti. Hırvatistan, periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala Loncar'ın basketiyle (48-47) öne geçerken, Sırbistan, karşılaşmada ilk basketini kaydeden Teodosic'in, bitime 53 saniye kala attığı 3 sayılık basketle (52-50) yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve Macvan'ın sayısıyla son periyoda da 54-50 önde girdi. Son periyotta Sırbistan, Macvan'ın 3 sayılık basketiyle 34. dakika içinde farkı 7 sayıya (64-57) çıkardı. Hırvatistan, Popovic ile bulduğu sayılarla farkın daha da açılmasına izin vermezken, Sırbistan, Velickovic'in basketiyle son 1 dakika 52 saniyeye 67-61 önde girdi. Çekişmeli geçen maçın son anlarında Popovic ile sayılar bulan Hırvatistan, bitime 15 saniye kala bu oyuncunun faul atışından bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya (70-69) indirdi. Sırbistan hücumunda Rasic top kaybı yapınca, Hırvatistan hücumunda Popovic, kendisine yapılan faulde 1 sayı buldu ve (70-70) eşitliği sağladı. Hemen mola alan Sırbistan, orta sahadan oyuna başlarken, Hırvat oyuncularının bir anlık dalgınlığında boş kalan Rasic, bitime 9 saniye kala skoru 72-70'e getirdi. Karşılaşmada bitime 5 saniye kala Popovic, 2 faul atışını da sayıya çevirerek, yeniden beraberliği (72-72) sağladı. Ancak bitime 1 saniye kala Sırbistan hücumunda Kus, Rasic'e faul yapınca bu oyuncu faul atışlarından birini sayıya çevirdi ve Sırbistan karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Christiano Maranho xx (Brezilya), Anthony Jordan xx (ABD), Scott Jason Butler xx (Avustralya) Sırbistan: Teodosic xx 3, Rasic xxx 15, Bjelica xx 3, Velickovic xx 7, Krstic xxx 16, Tepic xx 2, Perovic xx 10, Savanovic x, Markovic x 2, Keselj xx 5, Macvan xxx 8, Paunic xx 2 Hırvatistan: Ukic xxx 11, Bogdanovic xx 9, Tomas xx 6, Banic xx 10, Tomic xx 6, Loncar xx 9, Popovic xxx 21, Kus x 1. Periyot: 19-27 Devre: 34-36 3. Periyot: 54-50 5 Faulle Çıkan: 37.31 Loncar (Hırvatistan)