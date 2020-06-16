Sırbistan basını iddiası: Obradovic bir süre dinlenmeye çekilebilir

Turkish Airlines EuroLeague'deki mücadele eden Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic ile sözleşme uzatma adına görüşmeler sürerken Sırp basını, tecrübeli hocanın takımdan ayrılma kararı verdiğini iddia etti.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in durumu belirsizliğini korurken tecrübeli çalıştırıcı dün, yeni sözleşme görüşmeleri adına İstanbul'a gelmiş ve akşam saatlerinde de Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile genel menajer Maurizio Gherardini'nin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.

Sebep bütçenin düşmesi değil, farklı bir macera arayışı

Sırp basınından Novosti'ye göre ise Zeljko Obradovic, kararını verdi. Başarılı koç, Fenerbahçe ile yola devam etmeme kararı aldı.

Obradovic'in takımdan ayrılmasının gerekçesi olarak ise bütçenin düşmesi değil enerji ve farklı bir macera arayışı gösterildi. Bu doğrultuda Obradovic'in bir süre dinlenmeye çekilebileceği aktarıldı.

Novosti'nin haberine göre Obradovic'in 7 yıllık Fenerbahçe macerası sona ererken yeni gelen yönetimin de tutumunda değişiklikler olduğu belirtildi.