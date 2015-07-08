Sırbistan Başbakanı Vuçiç'ten Srebrenitsa mesajı



Sırbistan Başbakanı Vuçiç, "Srebrenitsa'da cumartesi günü düzenlenecek törende kurbanlar karşısında saygıyla eğileceğini" söyledi.

Vuçiç, 8 bin Müslümanın katledilmesini ise "Sırp halkından bazı kişilerin yaptığı münferit bir suç" olarak tanımladı.

Srebrenitsa soykırımının 10'uncu yıldönümünde düzenlenen anma törenlerine dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç de katılmıştı.

BM'de Srebrenitsa oylaması

Öte yandan Srebrenitsa'da katledilenlerin anılması amacıyla hazırlanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi karar tasarısı bugün oylanıyor. Sırbistan metnin oylanmaması için yoğun diplomatik çaba harcamıştı.

Bosna'daki savaş sırasında, BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklar'dan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrika ve depolarda katledildi. Cesetler toplu mezarlara gömüldü.