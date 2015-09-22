Sırbistan AB'ye ültimatom verdi



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Belgrad'da yaptığı açıklamada, AB ve Hırvatistan'ı sınırları açmaya davet etti.

Sınırların açılmaması halinde önlem alacaklarını belirten Vuçiç, "Hırvatistan'ın Sırbistan'ı aşağılamasına, Sırp ekonomisinin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Atılacak adımlar konusunda ayrıntı vermeyen Vuçiç, bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hırvatistan, Sırbistan'la 7 sınır kapısını kapattı. E70 otoyolundan kamyon ve TIR geçişine izin verilmiyor. Hırvatistan'ın sığınmacı krizi karşısında aldığı önlemleri "eşi benzeri görülmemiş bir skandal" olarak tanımlayan Vuçiç, "Bölgenin tamamını faciaya sürüklüyorlar. Kimseye hesap vermeyeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar" dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Ranko Ostojic, "Sırbistan on binlerce sığınmacıyı sınırımıza aktarmaya son verirse kapıları yeniden açacağız" açıklamasında bulunmuştu.