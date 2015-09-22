T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan AB'ye ültimatom verdi

Balkanlar'daki sığınmacı krizi tırmanıyor. Sırbistan, Avrupa Birliği ve Hırvatistan'ı sınırları açması için uyardı.

22 Eylül 2015 16:26


Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Belgrad'da yaptığı açıklamada, AB ve Hırvatistan'ı sınırları açmaya davet etti.

Sınırların açılmaması halinde önlem alacaklarını belirten Vuçiç, "Hırvatistan'ın Sırbistan'ı aşağılamasına, Sırp ekonomisinin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Atılacak adımlar konusunda ayrıntı vermeyen Vuçiç, bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hırvatistan, Sırbistan'la 7 sınır kapısını kapattı. E70 otoyolundan kamyon ve TIR geçişine izin verilmiyor. Hırvatistan'ın sığınmacı krizi karşısında aldığı önlemleri "eşi benzeri görülmemiş bir skandal" olarak tanımlayan Vuçiç, "Bölgenin tamamını faciaya sürüklüyorlar. Kimseye hesap vermeyeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar" dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Ranko Ostojic, "Sırbistan on binlerce sığınmacıyı sınırımıza aktarmaya son verirse kapıları yeniden açacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BalkanlarAvrupa BirliğiHırvatistanBaşbakanı Aleksandar Vuçiç BelgradVuçiçSırbistanSırpTIRBakanı Ranko OstojicDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/ÇA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24