-Sırbistan: 68 - Türkiye: 67 VİLNİUS (A.A) - 11.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri 2. tur E Grubu'ndaki 3. ve son maçında Türkiye, Sırbistan'a 68-67 yenildi. 2. turda yaptığı 3 maçı da yitiren geçen yılın dünya ikincisi A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na erken veda etti. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında 4'de 1 iki sayılık, 3'de sıfır üç sayılık ve 2'de sıfır serbest atış oranlarıyla hücumda kötü bir performans sergileyen Türkiye karşısında, Sırbistan farkı açtı. Teodosic, Tepic ve Krstic ile sayılar bulan Sırbistan, 5. dakikayı 10-2 önde geçti. Teodosic'in basketiyle periyodun bitimine 2 dakika 38 saniye kala farkı 10 sayıya (16-6) çıkaran Sırbistan, 1. periyodu da 18-11 önde tamamladı. İkinci periyodun başında pota altından Perovic ile sayılar üreten Sırbistan, Teodosic'in 3 sayılık basketiyle 14. dakika içinde farkı 14 sayıya (29-15) kadar çıkardı. İlk 15 dakikada 7'de sıfır üç sayılık isabetle oynayan Türkiye, 15. dakikada ilk 3 sayılık basketini Kerem Tunçeri ile bulurken, Hidayet Türkoğlu'nun basketiyle devrenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala farkı 8 sayıya (33-25) indirdi. Türkiye'nin yüzde 22 üç sayılık, yüzde 38 serbest atış isabetiyle oynadığı ilk yarıda ribauntlarda rakibine 21-14 üstünlük kuran Sırbistan, devreyi 35-27 önde tamamladı. İkinci yarının başında Enes Kanter ile sayılar üreten Türkiye, 23. dakika içinde farkı 3 sayıya (37-34) indirdi. Ancak Savanovic ile sayılar bulan Sırbistan, 15. dakika içinde farkı 8 sayıya (44-36) çıkardı. Periyodun son dakikalarında Ömer Onan ve Ender Arslan'ın sayılarıyla farkı yeniden azaltan Türkiye, son periyoda 3 sayı geride girdi: 56-53 Son periyodun başında Ömer Onan'ın basketiyle farkı 1 sayıya (56-55) indiren Türkiye, 2 dakika hücumlardan boş dönerek öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi. Bu periyotta iki takım da hücumlarda sayı bulmakta zorlanırken, Sırbistan son 2 dakika 15 saniyeye 65-61 önde girdi. Ömer Aşık bitime 1 dakika 36 saniye kala 2 faul atışını kaçırırken, Sırbistan Savanovic'in basketiyle bitime 1 dakika 17 saniye kala farkı 5 sayıya (66-61) çıkardı. Son dakikaları çekişmeli geçen maçta Türkiye, bitime 35 saniye kala Ender Arslan'ın basketiyle farkı 1 sayıya (68-67) indirdi. Sırbistan hücumunda Teodosic'in 3 sayılık basketi girmezken, bitime 4 saniye kala Ömer Onan'ın atışında blok yapan Savanovic'ten top dışarı çıktı. A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin molasının ardından pota altından topu oyuna sokan A Milli Takımda, bitime 1 saniye kala Ersan İlyasova'nın atışı girmedi ve Sırbistan karşılaşmayı 68-67 kazandı. Bu yenilginin ardından Türkiye'nin E Grubu'ndan çeyrek finale çıkma şansı kalmadı ve A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na erken veda etti. Salon: Siemens Hakemler: Luigi Lamonica xx (İtalya), Damir Javor xx (Slovenya), Petri Mantyla xx (Finlandiya) Sırbistan: Teodosic xxx 20, Tepic xxx 12, Keselj x, Savanovic xxx 14, Krstic xx 8, Bjelica xx 3, Markovic xx 3, Perovic xxx 8, Macvan xx, Paunic x, Türkiye: Kerem Tunçeri xx 8, Ömer Onan xx 11, Hidayet Türkoğlu xx 8, Ersan İlyasova xx 10, Ömer Aşık xx 5, Emir Preldzic xx 8, Ender Arslan xx 6, Enes Kanter xx 11, Oğuz Savaş x 1. Periyot: 18-11 Devre: 35-27 3. Periyot: 56-53