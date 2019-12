Sıradaki mega sızıntı: ABD'li bir banka

T24- Yayımladığı gizli belgelerle gündem yaratan internet sitesi WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, bir sonraki sarsıntıyı ABD'li bir bankaya ait belgeleri ifşa ederek finansal sektöründe yaşatacaklarını söyledi.





Forbes dergisinin internet sitesine röportaj veren Assange, “Şu anda bir bankayla ilgili belgelerimiz var ve bu mega sızıntı olacak” dedi.



Assange, bankanın ismini vermezken, yayınlayacakları belgelerin bankanın federal incelemeye girmesine neden olacağını söyledi.



Belgelerin Irak savaşıyla ilgili olanlar kadar fazla olmadığını söyleyen Assange, “Sizin nasıl hesaplayacağınıza bağlı olarak, on binler ya da yüz binlerce belgeyi kamuya açıklayacağız” diye konuştu.



HEDEF ABD’Lİ BANKA



Wikileaks kurucusu, bankanın ismini vermekten kaçınırken, bunun hala varlığını sürdüren ABD’li bir banka olduğunu belirtti.



Asssange, açıklanan belgelerin nasıl bir etki yaratması istediğine yönelik sorulan bir soruyu şu şekilde yanıtladı:



“Aslında tam olarak emin değilim. Yayımlayacağımız belgeler, bankanın yöneticilerin nasıl hareket ettiklerine yönelik gerçek bilgileri su yüzüne çıkaracak ve bu ifşanın ardından incelemelerin ve reformların başlatılacağını düşünüyorum” dedi.



Açıklanacak belgelerin, dolandırıcılık vakalarıyla büyük bir skandala imza atan ABD’li enerji şirketi Enron Corp.’un çöküşü sonrasında açığa çıkan e-postalarla kıyaslanabileceğini söyledi.



Assange, “Enron e-postaları kadar etkili olacak. Evet, bu belgeler açıkça gerçekleşen kanun ihlallerini, etik dışı gerçekleşen eylemleri ifşa edecek. Belgelerin aynı zamanda oldukça değerli olan karar alma mekanizmalarını ve yöneticilerin şirket içindeki dünya görüşlerini de desteklediğini herkes görecek” dedi.



ÖNCELİKLERİ KENDİ ÇIKARLARINI KORUMAK







Assange ek olarak, “Belgelerin ortaya çıkardığı şeyleri, yolsuzluğun eko-sistemi olarak tanımlamak mümkün ancak etik dışı hareketlere göz yuman ve destekleyen de yine düzenli karar alma mekanizmaları. Gerekli denetimlerin yapılmadığını, yöneticilerin önceliklerinin kendi çıkarlarını korumak olduğunu herkes görecek” dedi.



Assange aynı zamanda, ellerinde pek çok şirket ve hükümete ait belgeler olduğunu, Moskova’nın da bu hükümetler arasında yer aldığını ifade etti. Bununla birlikte, ismini vermekten kaçınsa da bazı ilaç şirketlerine ait belgeleri de açığa çıkarabileceklerini belirti.



Wikileaks’in kurucusu, ellerinde İngiliz enerji devi BP’ye ait belgelerin de olduğunu ancak bu belgelerin orijinalliklerini sorgulamaya devam ettiklerini söyledi.



Diğer yandan, Pazar gecesinden bu yana Wikileaks’ın eline geçirip, New York Times ve diğer büyük küresel gazetelere dağıttığı 250 binin üzerindeki belge, ABD diplomasisinin iç işleyişini gözler önüne serdi ve ABD’nin dünyanın farklı yerlerindeki büyükelçilerinin dünya liderlerine yönelik kişisel değerlendirmelerini açığa çıkardı.



Wikileaks, Pazar gecesinden önce ABD’nin Irak ve Afganistan’daki savaşlarıyla ilgili 500 bin belge yayımlamıştı.



*Bu yazı Forbes dergisinde "An Interview with Wikileaks' Assange" başlığıyla yayımlanan röportajdan derlenmiştir.