T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sırada Youtube mu var?

Sosyal medya platformu Twitter'a Türkiye'den erişimin engellenmesinin ardından gözler Youtube'a çevrildi. Youtube'un Türk makamlarının video silinmesi yönündeki taleplerine yanaşmadığı kaydediliyor.

22 Mart 2014 18:44


Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Google'ın video paylaşım platformu Youtube, Türk makamlarının hükümete yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili videoların kaldırılması taleplerine yanaşmıyor.

Haberde Google'ın yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle videoların kaldırılması talebine karşı çıktığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum video paylaşım platformu Youtube'e da Türkiye'den erişimin engellenmesine neden olabilir.

Engel ne kadar etkili oldu?

Sosyal medya araştırma şirketi Somera'nın verdiği bilgilere göre Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından Türkiye’de Twitter kullanımında yaklaşık yüzde 33'lük bir artış kaydedildi. Twitter engeli gerek Türkiye gerekse dünya çapında Twitter'da “trend topic” yani en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya oturdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SosyalTwitter TürkiyeYoutubeTürkStreet JournalGoogleYoutube TürkHaberde GoogleTürkiyeSomeraTwitterTürkiye TwitterWelle Türkçe Dw/dpa/AP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24