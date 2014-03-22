Sırada Youtube mu var?



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Google'ın video paylaşım platformu Youtube, Türk makamlarının hükümete yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili videoların kaldırılması taleplerine yanaşmıyor.

Haberde Google'ın yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle videoların kaldırılması talebine karşı çıktığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum video paylaşım platformu Youtube'e da Türkiye'den erişimin engellenmesine neden olabilir.

Engel ne kadar etkili oldu?

Sosyal medya araştırma şirketi Somera'nın verdiği bilgilere göre Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından Türkiye’de Twitter kullanımında yaklaşık yüzde 33'lük bir artış kaydedildi. Twitter engeli gerek Türkiye gerekse dünya çapında Twitter'da “trend topic” yani en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya oturdu.