Sırada türban açılımı mı var?

CHP lideri Deniz Baykal, laikliğin kıyafete indirgenemeyeceğini belirterek, 'Türbanlı kadınlar bir provokasyonun parçası olmamak kaydıyla, samimiyetle, inanarak CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıları izleyebilirler' diye konuştu



CHP’den çarşaflı üye kabulünün ardından türban konusunda da yeni bir açılım geldi. Genel Başkanı Deniz Baykal, laikliğin kıyafete indirgenemeyeceğini belirterek, türbanlı kadınların bir provokasyonun parçası olmamak kaydıyla CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıları izlemeye gelebileceklerini söyledi.



Baykal, önceki akşam Habertürk'e gündemdeki konuları şu değerlendirmelerde bulundu:



'Laiklik başka birşey'



(Türbanın siyasi simge olup olmadığı sorusu üzerine) CHP'ye oy veren türbanlılar vardır. Bizim partililerimizin eşleri arasında türbanlılar vardır. Bu çok doğaldır. Bunda bir mesele yoktur. Örtünmeyi belli bir siyasi kararlılıkla, belli biçimde kullanan insanlar yok mu, vardır! Şartlanmışlıklardan çıkmak da önemlidir. Yani olayı bir kıyafet gibi anlamamak lazım. Laiklik kıyafete indirgenemez, laiklik başka bir şeydir. Yani bazıları bir siyasi simge olarak, bir siyasi mesaj aracı olarak kullanıyor, ama bazılarımız da kıyafete bir siyasi mesaj diye bakıyor.



'Türbanlılar gelebilir'



(CHP Genel Merkezi'ne türbanlı kadınların girmesi konusunda bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacakları sorusu üzerine) Bir provokasyonun parçası olmamak kaydıyla, samimiyetle, inanarak toplantılarımızı izlemek için girebilirler. TBMM'deki grup toplantılarına da pek çok türbanlı giriyor, buna bir engel bulunmamaktadır. Toplumda, sokakta ne varsa, kahvede, tarlada, ne varsa CHP'nin toplantılarında da bu olabilir. Bunda bir sakınca yok. Biz insana bakıyoruz. Biz insanı kılık kıyafeti ile tarif etmiyoruz.



'Erkek elini çekse'



Laiklik sorunu kadın değil bir erkek mücadelesinin sonucunda ortaya çıktı. Erkeklerin kadınların üzerindeki baskısının ve onları kullanma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Erkekler ellerini kadının üzerinden çekseler, kadını rahat bıraksalar çok daha farklı bir ortam ortaya çıkacak.



Yeni terör tablosu



Terör ve ekonomik kriz birbirini besliyor. Türkiye'de yeni bir terör tablosu şekillenmektedir. Yeni terör tablosu, ekonomik krize bağlı olarak ortaya çıkacak işsizlikle, yoksullaşmayla, umutsuzluğun yaygınlaşmasıyla çok tehlikeli bir etkileşim sergileyebilir.

Bu olağanüstü önemli. Terör daha önce gizli tuzaklar kurarak, bombalar patlatıp, büyük kentlerde ve kırsal alanda güvenlik güçlerine ya da sivillere zarar veriyordu, artık bu aşama geride kaldı. Terör, artık tehlikeli bir biçimde belli bir coğrafyayı tutma, burada bir hegemonya tesis etme ve 'burada bizim sözümüz geçer' anlayışını uygulamaya yöneldi.



Ardahan'da yaşananlar



Ardahan'da yaşanan olaylar terörün toplumsal çatışma ortamına dönmeye başlamasıdır. Bunun altında iktidarın terör konusundaki kafa karışıklığı, etkisizliği, teslimiyetçiliği ve pazarlıkçılığı yatıyor. Bugüne kadar bu politika Türkiye'yi bu duruma getirmiştir. Vahim bir manzaradır... DTP de PKK mücadelesinin bir parçası haline geldi, bundan kendini ayıramadı.



Baykal 'Simge olarak türban kullanılıyor' demişti



Baykal, salı günü yapılan CHP Grup toplantısında, çarşafı siyasi simge olarak çok az kişinin kullandığını belirterek şunları söylemişti:



"Bu memleketin kadınlarının yüzde 70’i örtülüdür. Önemli bir kısmı yemeni, yazma, başörtülüdür, bir kısmı türbanlıdır, çok az da çarşaflı var. Biz yemeniye, yaşmağa düşman değiliz. Önemli olan onu kim, ne için kullanıyor? Onların ezici bir çoğunluğunun devletle, cumhuriyetle, Atatürk’le bir problemi yok. Türbanlılar arasında da devletle, Atatürk’le problemi olmayanlar var. Kara çarşafı siyasi simge olarak kullanan çok az. Simge olarak kullanan türbanı kullanıyor."



'Paketi alın, oyu vermeyin'



CHP Genel Başkanı Baykal, Bodrum'da, "Devlet elbette yardım yapabilir. Vatandaş da bu yardımı alır. Ama aldıktan sonra sakın oyunuzu o verilen paket karşılığında değiştirmeye kalkmayın" diye konuştu.



