Sırada 'Kıbrıs Açılımı'

KKTC Cumhurbaşkanı Talat Ankara’da temaslarda bulunurken kulislerde uluslararası konjektürün bu ara Türkiye’nin yapacağı bir Kıbrıs atılımı için müsait olduğu görüşü hakim.







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KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat temaslarda bulunma için Türkiye’ye geldi. Ankara’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelen Talat yarın da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Diplomatik kaynaklar bu dönem Türkiye’nin Kıbrıs konusunda yapacağı açılımlara Uluslararası konjektürün uygun olduğunu söylüyor.

Yunanistan'da iki ülkenin yakınlaşmasının mimarı Yorgo Papandreu yeniden iktidara geldi. Avrupa Birliği’nde Dönem Başkanı Türkiye’nin üyeliğini ciddi şekilde destekleyen İsveç. Ayrıca Başbakan Erdoğan Kasım ayında ABD Başkanı Barack Obama ile biraraya gelecek.

Dünyanın değişik yerlerindeki Kıbrıs ile ilgili büyükelçilerini bir masa etrafında toplayan Ankara bir yol haritası hazırlıyor.



Talat: Tıkanma yok, olgunlaşma var

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununun çözümünde tıkanma değil, olgunlaşma yaşandığını söyledi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, NTV'den Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye, Yunanistan, Rum kesimi ve KKTC'nin dörtlü bir zirve yapmasının yararlı olacağını söyledi.

Uluslararası kamuoyunun sorunun çözümü için harekete geçmesini isteyen Talat, ABD'nin ilgisinin bu noktada önemine işaret etti.

Talat'ın, "Çözüm için katkısı olacağına inanıyorum" dediği bir başka isim de Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu oldu.

Mehmet Ali Talat, uluslararası kamuoyunun soruna yönelik ilgisinin aralık ayında yapılacak AB zirvesi döneminde artacağını kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı, Türk tarafının liman ve havaalanlarını Rumlara açması konusunun zaten masada olduğunu belirtti.

Talat, ancak AB zirvesinden böyle bir formül çıkmasını olası görmediğini kaydetti.