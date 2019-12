'Sırada Fatih Sultan Mehmet var'

Bu yıl 27'si düzenlenen Tüyap Kitap Fuarı geçen yıllara göre daha çok ziyaretçiyi ağırladı. Kitapların yazarlarıyla biraraya gelmek isteyen birçok kişi kitap fuarına akın etti. Yazarlardan en çok ilgi gören ise Can Dündar oldu.Bugüne kadar, 12 Mart, Ergenekon, Nazım, Yükselen Bir Deniz, Köy Enstitüleri gibi 18 kitaba imza atan Dündar, sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.Ortaokul ve lise öğrencilerinin Dündar'a ve kitaplarına oldukça ilgi göstermesi ise, dikkat çekti. Gençler ve çocuklar Dündar'a kitaplarını imzalatabilmek için uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.Çocukların ve gençlerin ilgisini sevindirici bulan Dündar, "Onlarla aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. O dili kurmak her kuşakla aynı değil Ben onların dilini öğrenmeye çalışıyorum. Onlara kendi dilimi tanıtmaya çalışıyorum. Şimdilik çok iyi bir ilişkimiz var"diye konuştu.Can Dündar, Mustafa belgeseli için gelen eleştirilerle ilgili, "İnsanlar önyargısız kötü niyetsiz izlediğinde samimiyeti anlıyorlar anlayacaklardır" dedi.Eleştirilerin çoğunun filmi izlemeden yapılan eleştiriler olduğunu söyleyen Dündar, filmi izleyenlerin eleştirilerin biraz insafsız, filmin de o kadar kötü olmadığını görüyorlardır" dedi.Belgeseli bir hafta içinde 700 bin kişinin izlediğini belirten Dündar, "Bir haftada 700 bin izleyici bir belgesel için çok sevindirici bir rakam. Türkiye'de ilk defa bir belgesel bu rakama ulaşıyor. Bu en azından belgeselciler adına çok sevindirici" şeklinde konuştu.Kamuyounda Mustafa'dan sonra Said-i Nursi ile ilgili bir belgesel yapacağı ve muhazakar kesime yakınlaştığı konusunda çıkan haberlere cevap veren Dündar, birçok yeni projesinin olduğunu söyledi."Önümde koca bir liste var. Bu listeye devam etmek istiyorum. Bunun içinde tarihimizin bazı lanetlediği şahıslar da var. Enver Paşa'nın belgeselini yapmak istiyorum. Dolayısıyla, yani bu liste içinde ille sevdikleriniz olmuyor. Sevmedikleriniz hatta karşı olduklarınız da olabilecek" dedi.Seyircinin şaşıracağını söyleyen Dündar, birçok portreyi gündeme getireceğini belirtti. Mustafa belgeselinden sonraki projesini de söyleyen Can Dündar, "Sırada Fatih Sultan Mehmet var. Ama henüz dillendirmiyoruz. Ama üzerinde çalışıyoruz hala"şeklinde konuştu.