Sırada Erşan Kuneri var

Cem Yılmaz, “G.O.R.A.” filminin bir sahnesinde canlandırdığı ve “İsmini Sean Connery’den esinlenerek koydum” dediği porno film yapımcısı Erşan Kuneri’yi film yapacak.Televizyon Gazetesi'nin haberine göre;Cinemania programına konuşan Yılmaz, “Basında kovboy filmi çekeceğim yazıldı ama bu doğru değil. Ben “G.O.R.A.”daki Erşan Kuneri’nin hikâyesini film yapmayı düşünüyorum, bir de evlilikle ilgili bir projem daha var” dedi.Ayrıca "Kim daha komik?" şeklindeki sorulara atıfta bulunan ünlü şovmen, "Kim daha komik diye tartışmayı çocuksu buluyorum. Çocuksu buluyorum çünkü ben daha çok komiğim. Ama yani bu ayıp, bu çok demode bir şey bir kere. Bu memleketten bunun kalkması için ben kaç senedir uğraşıyorum. Bunu yapmayın yani. İki kişi, üç kişi, beş kişi ile dönecek bir devran değil. Bırakın milleti herkes canının istediğini yapsın" şeklinde konuştu.