Sırada anayasa değişikliği var

Kabine değişikliğinden sonra TOBB Genel Kurulu'ndaki ilk mesajı anayasa olan Erdoğan "Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir kısım anayasal düzenlemelerin gündeme alınması kaçınılmazdır" dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğini tamamladıktan sonra katıldığı ilk toplantı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Genel Kurulu'nda anayasa değişikliğinin şart olduğunun altını çizdi. Erdoğan, CHP lideri Deniz Baykal'ın da katıldığı toplantıda CHP'nin anayasa değişikliği uzlaşma komisyonuna katılmama tavrını eleştirerek, "Ortak akılla meseleleri ele almak durumundayız" dedi. Erdoğan şöyle konuştu: "Anayasaya yönelik tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir kısım anayasal düzenlemelerin gündeme alınması kaçınılmazdır. Ortak akılla meseleleri ele almak durumundayız. Daha ne olduğunu anlamadan 'biz yokuz' anlayışını ben bir mutabakat zemini olarak görmüyorum. Yoksa ne halkımızın beklentilerini karşılayabiliriz, ne de gelecek kuşaklara bunu izah edebiliriz. "



Ergenekon uyarısı



Ergenekon soruşturmasına ilişkin uyarılarda da bulunan Erdoğan, şöyle dedi: "Ortada son derece vahim iddialar var. Bırakalım hukuk işlesin, bırakalım ak ile kara ortaya çıksın. Yargısız infaz yapmayalım. Sorumluluklarımızı yerine getirelim, susmak gerekiyorsa susalım. Bu iddialara destek vermek taraf olmak değildir. Oturduğumuz bu koltuklar, bu makamlar bilelim ki fanidir, gelip geçicidir. Seçimlerde, milletimizin verdiği mesajı herkesin doğru okumasını, değişim dönüşüm taleplerini iyi analiz ederek, politikalarına yansıtması gerekiyor."



Toplantıda Erdoğan ve Baykal arasında gerçekleşen sohbetin gündeminde Sanayi Bakanlığı'ndan Devlet Bakanlığı'na geçen Zafer Çağlayan vardı. Erdoğan, Çağlayan'ı işaret ederek "Bu da İzmitli'dir"dedi. Bunun üzerine Baykal daha önce birlikte siyaset yapmayı teklif ettiği Çağlayan'a "Zafer bey, nereli olduğuna karar vermelisin" diye takıldı.



Evde mini zirve



Toplantı sonrası İstanbul'a giden Erdoğan, Üsküdar'daki evinde yeni kabineden üç bakan ile görüştü. Erdoğan'ın, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Baykal'dan vize yok



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, anayasa değişikliği çalışmaları başlatan hükümete destek olmayacaklarını bir kez daha açıkladı. Baykal, "Anayasa değişikliği için hangi ekonomik ve siyasi ihtiyaç var? Bugün Türkiye'nin gündemi ekonomi ve yolsuzluklardır, bizim de gündemimiz budur" dedi. TOBB Genel Kurulu'nda ekonomik sıkıntının olduğu bir ortamda Türkiye'de siyasi gerginlikleri tahrik etmek kadar büyük bir yanlış olamayacağı uyarısında bulunan Baykal, şöyle dedi: "Siyasi bir dayanışmanın, barışın, hoşgörünün, uzlaşmanın gerçekleşmesine ihtiyaç var. Kavgayı sürdürerek bunu başaramayız. Şimdi yeni bir anayasa paketinin hazırlanmakta olduğu anlaşılıyor.



Hepimiz merakla açıklanmasını bekliyoruz. Bunları bir tarafa bırakır da siz Türkiye'de siyasi gerginliği artıracak, yargıyı politize edecek, yargıyı avucunuza almanıza yardımcı olacak değişiklikleri bahaneler bularak, çeşitli gerekçelere bağlayarak gerçekleştirmeye kalkarsanız bu Türkiye'de siyasi gerilimi artırmaya sizin talip olduğunuzu ortaya koyar. Anayasa değişiklikleri neleri içeriyor bilmiyoruz ama elinizi vicdanınıza koyun.



Parlamentonun süresini 4 yıla, cumhurbaşkanının süresini de 5 yıla indirdik. Şimdi bunları eski haline getirmeyi istemek hangi ekonomik ve siyasi neden vardır. Parlamentonun süresini yeniden 5, cumhurbaşkanının süresini de 7 yıla çıkarmaya neden ihtiyaç duyuldu."



