Sıra Şener'de mi?

Kamuoyunu en çok ilgilendiren haberlerden birisi de AKP eğer kapatılırsa Tayyip Erdoğan'ın yerine kimin geçeceği. Yani, kurulacak yeni partinin genel başkan kim olacağı sorusu. Bunun için çok sık aralıklarla kamuoyu araştırması yapılıyor. Tüm araştırmalardan sürekli birinci çıkan tek isim var, Abdüllatif Şener. İşte son araştırmalar:





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* AKP’nin yerine kurulacak partinin başına aşağıdaki kişilerden birisi geçtiği takdirde oy verip vermeyeceğinizi belirtir misiniz?



Abdüllatif Şener: % 32.4

Köksal Toptan: % 30.3

R.Hısarcıklıoğlu: % 27.8

Ali Babacan % 26.1

Bülent Arınç % 22.4



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* Sizce Abdüllatif Şener bir siyasi hareket başlatırsa başarılı olabilir mi?



Evet: %35.6

Hayır: %31.5



Şener’in kuracağı partiye oy verir misiniz?



Oy veririm: % 20.1

Kararsızım: % 32.1

Oy vermem: % 47



Andy-ar şirketi



* Size göre mevcut liderler dışında, Türkiye’nin geleceğinde etkili olabileceğini düşündüğünüz potansiyel bir lider adayı var mı?



Abdüllatif Şener: % 20.4

Mustafa Sarıgül: % 17.6

Sinan Aygün: % 14.3



Süpriz ziyaret



Parti içinden bazı ismilerin zaman zaman ziyaret ettiği AKP MKYK üyesi Abdüllatif Şener, önceki gün sürpriz bir isimle buluştu.



AKP’nin kurduğu ilk hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Ertuğrul Yalçınbayır, o hükümette de ikinci hükümette de Başbakan Yardımcısı olan Abdüllatif Şener’le TOBB Üniversitesi’ndeki odasında önceki gün bir araya geldi. 22 Temmuz seçimlerinde aday olmayarak parlamento dışında kalan iki AKP’li, bazı eski milletvekillerinin de katıldığı görüşmede, siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Şener ve Yalçınbayır, AKP’nin kuruluşunda Teşkilat Başkanlığı ve Genel Sekreterlik gibi iki kritik görevi üstlendiler. Kabinede izledikleri politikalar ve hükümet icraatlarına ilişkin benzer görüşleri dillendiren Şener ve Yalçınbayır’ın, önümüzdeki dönemde birlikte hareket etmesi bekleniyor.