Sıra öğrenciye zimmetlenecek

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ragıp Üye, öğrencilere sorumluluk duygusu kazandırarak, masaların temizlenmesi için her yıl harcanan paraların önüne geçilmesini amaçladıklarını söyledi. Erzurum'da tüm okulların sıra ve masaları verniklenip temizlenerek çizikleri gideriliyor. Tek veya ikişerli sıralarda oturan her öğrenci, kendisine zimmetlenen ders sıralarından sorumlu olacak. Yıl sonunda sıra ve masalar kontrol edilerek teslim alınacak.



Üye, projenin Erzurum'daki okulların yüzde 80'inde başladığını ve bitme aşamasına geldiğini söyledi. Verniklemek için bazı okullara makine yardımında da bulunulduğunu dile getiren Üye, uygulama ile öğrencilere, okulunda bir şeylerin sahibi olduğu duygusunu kazandıracaklarını açıkladı.



