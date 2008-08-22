T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sıra öğrenciye zimmetlenecek

Erzurum'da ilköğretim ve ortaöğretim okullarında hasarlı ders sıralarının bakımı yapılarak öğrencilere zimmetlenecek.

22 Ağustos 2008 03:00

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ragıp Üye, öğrencilere sorumluluk duygusu kazandırarak, masaların temizlenmesi için her yıl harcanan paraların önüne geçilmesini amaçladıklarını söyledi. Erzurum'da tüm okulların sıra ve masaları verniklenip temizlenerek çizikleri gideriliyor. Tek veya ikişerli sıralarda oturan her öğrenci, kendisine zimmetlenen ders sıralarından sorumlu olacak. Yıl sonunda sıra ve masalar kontrol edilerek teslim alınacak.

Üye, projenin Erzurum'daki okulların yüzde 80'inde başladığını ve bitme aşamasına geldiğini söyledi. Verniklemek için bazı okullara makine yardımında da bulunulduğunu dile getiren Üye, uygulama ile öğrencilere, okulunda bir şeylerin sahibi olduğu duygusunu kazandıracaklarını açıkladı.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24