Sıra Moldova'da

Bağımsızlık kararı alan Transdinyester bölge parlamentosu, Rusya ve Birleşmiş Milletler'e egemen, bağımsız bir devlet olarak tanınmak için çağrıda bulundu.

Transdinyester lideri Yevgeni Şevçuk, Avrupa Birliği'nin (AB) Transdinyester'i tanımasını istedi. Şevçuk, "AB için bir tehdit oluşturmuyoruz. Aksine, bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağız" dedi.

Şevçuk, AFP Ajansı muhabirinin "Kırım gibi Rusya Federasyonu'na katılmayı mı planlıyorsunuz?" sorusuna net bir cevap vermekten kaçındı. Transdinyester lideri, "Bundan sonraki adımlara vatandaşlarımız karar verecek" dedi.

Moskova'ya heyet gidiyor

Transdinyester, 1991 yılında Moldova'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlık kararı uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı.

Parlamento Başkan Vekili Sergey Şeban, "bağımsızlık kararının halkların kendi kaderlerini tayin hakkına dayandığını, karara saygı gösterilmesi gerektiğini" söyledi. Parlamento Başkanı Mihail Burla liderliğindeki bir heyetin görüşmelerde bulunmak üzere bugün Moskova'ya gideceği belirtildi.

Moldova'da Rus kökenlilerin oranı yüzde 6 iken Transdinyester'de bu oran yüzde 60'ı aşıyor. Rusya, Transdinyester'i siyasi ve ekonomik olarak destekliyor. 1992 yılındaki çatışmalardan bu yana bölgede Rusya, Moldova ve Transdinyester'den askerler barış gücü olarak görev yapıyor.