Sıra Medeniyetler Fakültesi açılımında

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurulması için hazırlık yapan Mardin Artuklu Üniversitesi, Medeniyetler Fakültesi de kuruyor. Bütçesi 13,5 milyon YTL’ye çıkan üniversiteye Başbakan’ın danışmanı Ahmet Davutoğlu’ndan da destek var



Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, üniversite bünyesinde Kürtçe, Süryanice ve Aramice dillerinde eğitim veren bölümlerin bulunduğu Şarkiyat Enstitüsü’nün yanı sıra Ortadoğu medeniyetlerinin de araştırılacağı Medeniyetler Fakültesi kuracaklarını açıkladı. Omay, bunun için bütçelerinin 3,5 milyon YTL’den 13,5 milyon YTL’ye çıktığını, Başbakanlık Dış Politika Danışmanı Prof. Ahmet Davutoğlu’nun da desteğini aldıklarını söyledi.



‘Şarkiyat Enstitüsü’ kapsamında



Üniversite bünyesinde kurulacak vakıf için Mardinli dernek ve vakıf başkanlarının buluştuğu Adana’daki toplantıya katılan Artuklu Üniversitesi Rektörü Omay, Şarkiyat Enstitüsü’nün oluşumu kapsamında Artuklu Üniversitesi’nde birçok bölümün açılacağını, bunların arasında Türkiye’de ilk defa akademik anlamda Kürt, Süryani ve Arami dili ve edebiyatı bölümlerinin de olacağını söyledi. Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü Şarkiyat Enstitüsü ve Medeniyetler Fakültesi kapsamında kuracaklarına dikkat çeken Omay, böylece Kürt dili hakkında akademik öğretim görmek isteyenlerin ihtiyacının karşılanacağını belirtti.



‘Anayasa’ya aykırı değil’



Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açılmasında hiçbir sakınca olmadığını söyleyen Prof. Omay, Anayasa’nın eğitim ve öğretim dilinin Türkçe olduğu maddesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, halkın talepleri doğrultusunda akademik olarak bu tür bölümlerin açılmasının yasal olduğunun altını çizdi.



‘YÖK’e teklif götüreceğiz’



Omay, toplumsal barışa büyük katkı sağlayacak bu bölümün kurulması için en kısa zamanda YÖK’e teklif götüreceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ilk defa kuracağımız Medeniyet Fakültesi’yle Ortadoğu medeniyetlerini Mardin’de buluşturacağız. Yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen yapacağımız akademik çalışmalarla Mardin Artuklu Üniversitesi’ne uluslararası misyon kazandıracağız. Bu anlamda Başbakanımız’ın dış ilişkiler danışmanı Ahmet Davutoğlu, yaptığımız görüşmelerde politik, ekonomik ve bilimsel olarak bize destek verdiler” diye konuştu.



Bütçe 10 milyon YTL arttı



Omay, bütçelerinin üç buçuk milyon YTL’den 13,5 milyon YTL ye çıktığını, bu sayede Artuklu Üniversitesi’nde kurmayı düşündükleri bölümleri en kısa zamanda hayata geçirebileceklerini söyledi.



