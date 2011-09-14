-''Sıra Geceleri''nin kalbinde caz ŞANLIURFA (A.A) - 13.09.2011 - Şanlıurfa'da, ABD'li caz grubu ''Trio Chicago ve Friends'' konser verdi. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da seyirci karşısına çıktığı belirtilen grup, bugün de türküleri, hoyratları, sıra geceleriyle ünlü Şanlıurfa'da sahne aldı. Şanlıurfa Belediyesinin organizasyonuyla Şair Nabi Kültür Merkezindeki gecede, ''Trio Chicago ve Friends'' grubunun konseri, kentte bulunan bazı turistler de dinledi. Konserde kemancı Elliott Golup, kemancı ve viyolonist Susan Chou, piyanist Kay Kim ve flütçü Laura Hamm ile Türk asıllı soprano Suna Avcı'dan oluşan grup, ABD'li bestekarların yanı sıra ''Üsküdar'a Gider İken'' adlı şarkıyı da seslendirdi. Yaklaşık 1 saat süren konser sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yücetepe ve Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz tarafından grup üyelerine çiçek verildi. Burada konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Yücetepe, Şanlıurfa'da konser veren grup üyelerine teşekkür ederek, ''Dünyanın başka bir tarafından farklı bir müzikle bu akşam birlikte olduk. Aslında savaş olmasa, siyaset olmasa belki de insanlar çok daha güzel, çok daha iyi anlaşabiliyorlar. Aynı dili konuşamasalar bile, aynı sesi, aynı müziği dinleyerek birlikte olabiliyorlar'' dedi. Konser sonrası gazeteciler konuşan vatandaşlar ise bu konserle müziğin evrenselliğini bir kez daha gördüklerini belirterek, geceden memnun kaldıklarını ifade etti.