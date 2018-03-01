Sıra dışı gençlerden sıra dışı bilim hareketi "Geleceğin Bilimi Forumu'18" başlıyor

İSTANBUL, (DHA)-MÜHENDİSLİKTEN sosyal bilimlere, sağlıktan mimariye pek çok farklı alanda yurt genelinde bine yakın etkinlik düzenleyen gençlik hareketinin 3. büyük zirvesi \'Geleceğin Bilimi Forumu\'18\', 3-4 Mart 2018 tarihinde yapılıyor. Kısır günlerinde anneannelerine bilim konuşturan gençler hayallerini Medipol Üniversitesi\'nde tartışacak.

Medipol Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğünde farklı şehirlerden gençlerin katkılarıyla düzenlenen Geleceğin Bilimi Forumu, 3 Mart Cumartesi günü saat 9.30’da Kavacık Güney Kampüste başlıyor. Bilimi popülerleştirme, yeni fikirler oluşturma, gençleri üretmeye ve gelişmeye teşvik etme amacıyla farklı dallarda alanında uzman kişileri bir araya getiren organizasyon bu yıl 3. kez düzenleniyor.

SIRA DIŞI GENÇLİK HAREKETİ

Organizasyonda sağlıktan mimariye, uzaydan tasarıma, spordan ekolojiye kadar farklı disiplinlerinde 14 oturum yapılacak. Farklı alanlardan üniversite öğrencileri ve akademisyenleri sektörden temsilcilerle bilim temelinde bir araya getiren etkinlik, gençleri özgürce ve beraberce akademik çalışma yapmaya yönlendiren sıra dışı bir hareket.

Sinirbilimden mimariye, robotikten psikolojiye, sivil toplumdan uzaya akla gelebilecek pek çok alanda kurulan bu atölyelerde katılımcıların belirlediği ortak müfredat işlenirken yine atölye olarak belirlenen hedefler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Geleceğin Bilimi Hareketi Koordinatörü Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Muhammed İkbal Alp’in verdiği bilgiye göre bazen aynı hafta içerisinde onlarca farklı faaliyet yapılabiliyor. Örneğin uzay atölyesi gözlem yaparken, pedagoji atölyesi tanışma oyunları düzenliyor, geleneksel tedavi atölyesi alanında uzman kişiyle söyleşi yapıyor ya da sosyal değişim atölyesi mülteci çocuklara yönelik bir faaliyet yapabiliyor.

SURİYELİ ASTRONOT UZAYI ANLATTI

İlki 2016 yılının mart ayında düzenlenen Geleceğin Bilimi Forumunda Suriye Hava Kuvvetlerinde görev yaparken Sovyetler Birliği’nin programı kapsamında uzaya giden ilk Suriyeli astronot Muhammed Ahmet Faris’in Forum kapsamında yaptığı konuşma gençlere ilham vermişti. Mayın tespiti yapabilen casus drone geliştiren 5. sınıf öğrencisi Muşlu Mert Delibalta’yı Medipol Üniversitesi\'ne davet edip araştırmacılarla buluşturan ekip, yetenekli çocuklar için gönüllü bir mentorluk sistemi kuruyor.

30\'DAN FAZLA ŞEHİRDE GÖNÜLLÜ ORDUSU OLUŞTURDULAR

Gelecek Hareketi bugüne dek 30’dan fazla şehirde gönüllü kitlesi oluşturmayı başardı. Fuarlara katılan, öğrenci yurtlarında ve üniversitelerde etkinlikler düzenleyen hareket, Anadolu’nun irili ufaklı şehirlerinde gönüllülerin bir araya gelip hayallerini paylaştığı ve aylık planlamalar yaptığı Hayal Geceleri düzenleniyor. Gelecek Meclisi İstanbul Delegesi Fatma Güngör Gelecek Hareketini şu şekilde anlatıyor: “Aile meclislerinde, annelerimizin kısır günlerinde bile bilim konuşulmasını hedefliyoruz. Yani babaannelerimiz, anneannelerimiz ve kuzenlerimiz de hedef kitlemizde yer alıyor.”

3-4 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleceğin Bilimi Forumu ‘18, bilime meraklı tüm gençleri Medipol’e davet ediyor. Forum, 3 Mart Cumartesi günü saat 9.30’da Kavacık Güney Kampüste başlıyor. Katılımcılar ve etkinlik ile ilgili tüm ayrıntılar forumun ismiyle oluşturulan internet adresinden öğrenilebilinir.

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