'Sıra dışı değil sıradanım'

Hande Ataizi’nden “Extraordinary değilim” itirafı geldi. NTV’de katıldığı ‘Haber Merkezi Haftasonu’ programında magazincilere ‘hıyar’ diyen Ataizi, İngilizcesinin kurbanı oldu. Programda “Magazinciler tarafından extraordinary insanlar olarak gösteriliyoruz” dedi ve aslında öyle olmadığını söyledi.Kelimenin Redhouse sözlüğüne göre anlamı, ‘olağanüstü’, ‘fevkalade’ ve ‘sıra dışı’. Yani Ataizi kendisini yanlışlıkla ‘sıradan’ olarak niteledi. Oysa geçmiş zaman fotoğrafları ve gündeme geliş şekli hiç de sıradan insan işi değil. Oyuncu, bugüne kadar bir barın tuvalet penceresinden kaçmaya çalışmasıyla, bir muhabire şemsiye ile saldırmasıyla ve 24 saat süren evliliğiyle konuşuldu.