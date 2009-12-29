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Sıra Beyaz Perdeye geldi

Romantik Komedi'nin kadrsounda spor spikeri Burcu Esmersoy'da yer alıyor.

29 Aralık 2009 02:00

                                                      T24- Sevgililer Günü için özel olarak çekilen ve 5 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Romantik Komedi'nin oyuncu kardosunda güzel spor spikeri Burcu Esmersoy'da bulunuyor

NTV’de spor spikerliği yapan ve işiyle olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Burcu Esmersoy, Romantik Komedi adlı filmde ‘sürpriz konuk oyuncu’ olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Spikerlikten sonra oyuncuğu da düşündüğünü sık sık dile getiren Esmersoy, yapılan çekimler sırasında yönetmen Ketche’den tam not aldı. Filmde Sedef Avcı’nın oynadığı karakterin eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı olarak kamera karşısına geçen Esmersoy, rolü gereği yaptığı dansıyla da profesyonellere taş çıkarttı.

Yapımcılığını Murat Tokat’ın üstlendiği, Cemal Hünal, Engin Altan Düzyatan, Gürgen Öz, Sedef Avcı, Burcu Kara, Begüm Kütük, Kubilay Pembeklioğlu, Mert Yavuzcan ve Janset’ın de rol aldığı Romantik Komedi, sevililer gününde, çiftlerin izleyebilecekleri hoş ve eğlenceli bir alternatif olacak.

Senaryosunu Ceren Aslan ve Aslı Zengin’in yazdığı filmde üç yakın arkadaşın komik, eğlenceli ve romantik hikayesi muhteşem görüntülerle sinemasevere ulaşacak…

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