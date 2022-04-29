Sıra arkadaşlarından Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Çiğdem Mater’e mesaj: Gülen yüzünü düşürmemek boynumuzun borcudur

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Çiğdem Mater'in Saint Benoit Fransız Lisesi'nden sıra arkadaşları destek mesajı yayımladı.

Mesajda, "Can dostumuz, kardeşimiz Çiğdem Mater’in Gezi Parkı davası kapsamında ceza alıp, hürriyetinden mahrum edilmesi bizi derinden üzdü. Mahkemenin, karşı oyda belirttiği gibi “her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve inandırcı” deliller olmadan verdiği bu kadar siyasidir ve hukuk devletine olan inancımızı yerle bir etmiştir. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyoruz. Bu süreçte dostumuzun yanındayız." denildi.

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.