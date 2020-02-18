Sıra arkadaşları yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hakan'ı andı

Geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürülen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hakan Taşdemir için, okul arkadaşları fakülte önünde açıklama yaptı.

Üniversiteliler, İstanbul Üniversitesi'nde yaşamına son veren Hakan Taşdemir'in fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Dün Sibel, bugün Hakan krizin faturasını yaşamımızla ödemeyeceğiz" denildi.

Üniversiteliler tarafından hazırlanan Serüven Dergisi'nin çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler, iletişim fakültesi önünde açıklama yaptı. 'Geleceksizliğin kefenini yırtacağız' pankartının açıldığı eylemde, 'Beyazıt Hakan'ı unutmayacak' sloganı atıldı. Açıklamayı okuyan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Berivan Tekin, derinleşen ekonomik krizin insanları intihara süreklediğini kaydetti. Tekin, "Bu intiharlar münferit değil, toplumun her kesiminden geçinemeyen, borçlarından çıkış yolu bulamayan ve geleceğe dair ümidi kalmayan insanlar bu sıkışmışlık içinde çözümü kendi hayatlarına son vermekte buluyor" dedi.

Bir sıra arkadaşlarının daha krizin yarattığı yoksulluk ve geleceksizlik yüzünden intihar ettiğini söyleyen Tekin, "Bizler çok iyi biliyoruz ki bu bir intihar değil cinayettir. Ekonomik krizi yaratanlar büyük şirketlere, holdinglere, milyarlarca lira akarken, Ensar ve diğer dinci vakıflara milyonlarca lira dağıtılırken krizin faturasını ise yaptıkları zamlarla, işçilere, emekçilere, öğrencilere kesiyorlar" şeklinde konuştu.

Bir süre önce de Sibel Ünli'nin intihar ettiğini hatırlatan Tekin, "Yoksulluğun, geleceksizliğin elimizden aldığı sıra arkadaşlarımız Sibel Ünli'yi, Hakan Taşdemir'i unutmayacağız" ifadelerini kullandı.