T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sır gibi saklıyor

Kırmızıgül, çekimlerine başlayacağı yeni filminin senaryosunu sır gibi saklıyor

12 Eylül 2008 03:00

Mahsun Kırmızıgül, 22 Eylül'de çekimlerine başlayacağı yeni filmi "Güneşi Gördüm"ün senaryosunu sır gibi saklıyor. Kırmızıgül, senaryonun kesinlikle anlatılmaması konusunda teknik ekibi ve oyuncuları uyardı.

İlk yönetmenlik denemesi "Beyaz Melek"le dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi "Güneşi Gördüm"de çeşitli sosyal kategorideki çocukların dramını anlatacak. Filmde, 6 çocuk üzerinden yola çıkılarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıkları işlenecek.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umut kapısını hep açık tutan filmin kahramanları, gerçek hikayelerden yola çıkarak sinema perdesinde hayat bulacak. Yapımcılığını Murat Tokat'ın üstlendiği, 22 Eylül'de çekimlerine başlanacak olan filmin şu aralar hazırlık aşaması devam ediyor.
 
Filmin senaristi ve yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, senaryonun kesinlikle anlatılmaması konusunda tüm ekibe ve oyunculara talimat verdiğini açıklayarak "Bizim yapım şirketimizden açıklanan demeçlerin dışında, konuşulan senaryo içeriği doğruları yansıtmıyor. Tüm ekip senaryonun tamamen gizli tutulması konusunda ketum davranacaklar" dedi. Filmde rol alacak oyuncular arasında, "Hatırla Sevgili" dizisindeki rolüyle tanınan Cansel Elçin, "Kurtlar Vadisi" dizisinde oynayan Hüseyin Avni Danyal ve Emre Kınay'ın da adı geçiyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24