Mahsun Kırmızıgül, 22 Eylül'de çekimlerine başlayacağı yeni filmi "Güneşi Gördüm"ün senaryosunu sır gibi saklıyor. Kırmızıgül, senaryonun kesinlikle anlatılmaması konusunda teknik ekibi ve oyuncuları uyardı.



İlk yönetmenlik denemesi "Beyaz Melek"le dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi "Güneşi Gördüm"de çeşitli sosyal kategorideki çocukların dramını anlatacak. Filmde, 6 çocuk üzerinden yola çıkılarak ülkemizde zorda kalan milyonlarca çocuğun sessiz çığlıkları işlenecek.



Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umut kapısını hep açık tutan filmin kahramanları, gerçek hikayelerden yola çıkarak sinema perdesinde hayat bulacak. Yapımcılığını Murat Tokat'ın üstlendiği, 22 Eylül'de çekimlerine başlanacak olan filmin şu aralar hazırlık aşaması devam ediyor.



Filmin senaristi ve yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, senaryonun kesinlikle anlatılmaması konusunda tüm ekibe ve oyunculara talimat verdiğini açıklayarak "Bizim yapım şirketimizden açıklanan demeçlerin dışında, konuşulan senaryo içeriği doğruları yansıtmıyor. Tüm ekip senaryonun tamamen gizli tutulması konusunda ketum davranacaklar" dedi. Filmde rol alacak oyuncular arasında, "Hatırla Sevgili" dizisindeki rolüyle tanınan Cansel Elçin, "Kurtlar Vadisi" dizisinde oynayan Hüseyin Avni Danyal ve Emre Kınay'ın da adı geçiyor.







