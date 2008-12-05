Sipariş üzerine sahte para basıyorlardı

Kargoyla sahte para

Sahte parayı tanımanın yolları

Bastıkları sahte paraları, kurbanlık hayvan satışı yapılan pazarlarda piyasaya sürmek istedikleri iddia edilen 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kendilerine kurban pazarlarını hedef seçen kalpazanlara yönelik çalışma yapan ekipler, Türkiye'nin çeşitli illerinden sipariş alarak Bağcılar Demirkapı'daki bir adreste sahte para basan ve bu paraları kargoyla alıcılarına gönderen bir şebekeyi ortaya çıkardı.Bu tespitin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebekenin elebaşılığını yaptıkları öne sürülen İ.D ve R.K'nın da aralarında bulunduğu 1'i kadın 15 kişiyi yakaladı.Yapılan aramada, sahte olduğu çok zor anlaşılan 2 bin 250 adet sahte 100 YTL, 3 bin adet sahte 20 YTL, 2 bilgisayar ve suçta kullanılan renkli yazıcı ele geçirildi.Polis yetkilileri, sadece sipariş üzerine sahte para basan şebekenin, bastığı paraları kargoyla Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiğinin tespit edildiğini anlattılar.Şebekenin, son olarak kısa bir süre önce Diyarbakır'a 17 bin YTL sahte para gönderdiği, ayrıca bastığı başka sahte paraları da İstanbul'daki kurbanlık satılan pazarlarda piyasaya sürmek istediği belirlendi.Gözaltına alınan kişiler arasında bulunan bir taksi sürücüsünün de aracına binen müşterilere para üstü olarak sahte para verip, hazırlanan sahte paraların piyasaya sürülmesine yardımcı olduğu öğrenildi.Şubedeki işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye gönderildi.